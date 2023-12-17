“باقي كم يوم؟؟”.. موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 وشروط الحصول عليها وفقا لتصريحات وزارة المالية

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023، يبحث الالاف عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023 باعتباره الامر الذي يشغل بالهم، حيث يهتم أغلب المواطنين بأخبار الرواتب ويفرحون في حالة قررت المالية اضافة أي زيادة إليها، حيث تساعد زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق على توفير حياة كريمة لمن أصبح لا عمل له، واليكم تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في كافة المحافظات العراقية خلال السطور القادمة.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023

وقد كشفت وزارة المالية موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023، كاشفة أن تلك الزيادة تبلغ نحو 20% من قيمة الراتب التقاعدي التي يحصل عليه المستفيد، وسيتم صرف تلك الزيادة بداية من الشهر الجاري في الوقت المحدد لها وهو 26 من شهر ديسمبر، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تشمل كافة المستفيدين وفقا لعدد من الشروط التي اقرتها الحكومة العراقية.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين 2023

كشفت الهيئة العامة للتقاعد عن شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين 2023، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقاعد قد أدى 20 عامًا في الخدمة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

سداد جميع الرسوم الخاصة بالاشتراك في التأمينات.

أن يصل سن المتقاعد 60 عامًا لحصوله على المعاش.

ألا يكون لدى المخالف أو المشترك أي مخالفات قانونية بالوظيفة لكي يحصل على معاشه بالزيادة دون أدنى مشاكل.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2023

وصرحت هيئة التقاعد العامة في العراق انه سيتم صرف الرواتب المستحقة بالزيادة الجديدة والتي تصل الي 100 دينار عراقي، بالاضافة الي ان الرواتب سوف تكون متاحة في كافة الفروع والمصارف المنتشرة في كافة المحافظات العراقية، واليكم خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2023: