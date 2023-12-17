أبسط ياعم هتاخد معاشين|.. تلك الفئات فقط لهم الحق في الجمع بين معاشين وفقاً للقانون المعاشات

أثارت قرارات التأمين الاجتماعي المتعلقة بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في عام 2024 فضولاً كبيرًا لدى الكثير من المواطنين حول إمكانية تجميع معاشين، وسنقوم في الفقرات التالية بشرح مفصل لهذا الاستفسار، كما سنستعرض عليكم الفئات المستحقة لذلك الجمع وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم.

ما هي حالات الجمع بين معاشين؟

يمكن الجمع بين معاشين في بعض الحالات وفقًا للقانون، وتشمل هذه الحالات:

1. يُسمح للأرملة بجمع معاش زوجها ومعاشها كمنتفعة بأحكام القانون.

2. الأرملة يمكنها جمع معاش زوجها مع دخلها من العمل أو المهنة بدون حدود.

3. يُسمح للمستحق بجمع المعاشات المستحقة له عن شخص واحد بدون حدود.

4. يُسمح للأولاد بجمع المعاشات المستحقة عن والديهما دون حدود.

5. يمكن للمستحق جمع بين الدخل والمعاش في حدود القيمة الأدنى للمعاش.

ما هي شروط استحقاق الجمع بين معاشين؟

شروط استحقاق الجمع بين معاشين تتضمن أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

– يتعين أيضًا على المستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تُصدر بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.

– يجب أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة بالاستحقاق للمعاشات العامة والخاصة.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على جمع بين معاشين؟

المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن بطاقة الرقم القومي.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطلب الجمع بين معاشين:

1. بطاقة الخدمات المتكاملة.

2. يتم تحديد أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب التالي:

– المعاش المستحق عن النفس.

– المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

– المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.

– المعاش المستحق عن الابن أو الابنة.

– المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

قرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات الجديد

تقرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات في عام 2024 إلى 1300 جنيهًا بدلاً من 1105، ويرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيهًا بدلاً من 8720، اعتبارًا من أول يناير 2024.

كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيهًا بدلاً من 1700، ويزيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيهًا بدلاً من 10900 جنيه.