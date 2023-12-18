بعد سنوات قاسية من التقلب النقدي.. سعر الدينار العراقي مقابل الدولار+ تاريخ الدينار العراقي

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، يتساءل العديد عن الدينار العراقي مقابل الدولار، لذلك يتصدر هذا التساؤل محركات البحث على جوجل، حيث يعتبر أحد أهم المواضيع التي يولي لها الشعب العراقي اهتماما كبيرا لأنها تؤثر على أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تأثير سعر الدولار على رجال الأعمال والمستثمرين.

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، لما له من تأثير كبير على حركة الأسعار في مختلف محافظات العراق ووفقا لآخر تحديث خاص بالعملات، فقد وصل سعر الدولار الواحد اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر من العام الحالي إلى 1317.11 دينار عراقي.

ويسجل سعر مائة دولار حوالي 155.250 دينار عراقي تقريبا في بورصة بغداد، وسجل أيضا سعر مائة دولار عراقي حوالي 155.250 دينار عراقي في بورصة البصرة، بينما سجل سعر مائة دولار في بورصة دهوك حوالي 155.200 دينار عراقي، وفي المقابل سجل سعر مائة دولار في بورصة سليمانية 155.250 دينار عراقي تقريبا وكذلك الحال في بورصة أربيل، وأخيرا يسجل سعر مائة دولار حوالي 155.400 دينار عراقي تقريبا في بورصة كركوك.

تاريخ الدينار العراقي

يعتبر الدينار العراقي العملة الرسمية لدولة العراق، ويتم إصدار العملة من خلال البنك المركزي العراقي وصرفت عملة الدينار العراقي لأول مرة في 16 مارس عام 1932 ميلادي، حيث ظلت العراق تستعمل العملات والأوراق النقدية العثمانية لمدة أربعة قرون كاملة وبعد الاحتلال البريطاني على العراق تم استبدال النقود والأوراق العثمانية إلى العملة الهندية، وبعد انتهاء الانتداب البريطاني تم إصدار العملة العراقية الجديدة وهي الدينار العراقي والتي تستخدم إلى يومنا الحالي، وبسبب التضخم النقدي الذي شهدته دولة العراق عام 2015، اعلن البنك المركزي العراقي عن إصدار فئة نقدية جديدة وهي خمسون ألف دينار.