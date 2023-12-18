نزل الآن.. تردد قناة تنة ورنة الجديد “2023” Frequence Tanna W+ مميزات قناة تنة ورنة

تردد قناة تنة ورنة، يبحث العديد عن تردد قناة تنة ورنة حيث تعتبر القناة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي في الآونة الأخيرة، ولاقت القناة شهرة كبيرة واهتماما بين الأطفال والآباء والأمهات بسبب ما تقدمه القناة من فائدة ممتعة ومميزة لأطفالهم، بل وصلت شهرة القناة إلى جيل الشباب الذي يرغب في استرجاع ذكريات الطفولة من حين لآخر مما يدفعه لمشاهدة قناة تنة ورنة.

تردد قناة تنة ورنة

تردد قناة تنة ورنة، يتصدر تردد قناة تنة ورنة محركات البحث حيث يتساءل العديد عن تردد القناة التي تعرض أنسب وأفضل محتوى للأطفال، ولقيت قناة تنة ورنة ثقة الآباء والأمهات في الوطن العربي لما تعرضه من أفلام ومسلسلات كرتونية ممتعة ومضحكة ومميزة وتعليمية أيضا تناسب عقول الأطفال، ويتم بث القناة من خلال النايل سات وإليكم تردد القناة:

تردد القناة: 11853.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

وتهدف قناة تنة ورنة إلى ترك أثر إيجابي في نفوس الأطفال وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم من خلال البرامج والرسوم الكرتونية التي تحرص القناة على عرضها، كما تهدف القناة إلى إشغال وقت فراغ الأطفال بكل ما هو مفيد وممتع في نفس الوقت، كما تسعى القناة إلى تثقيف الطفل وتوعيته والعمل على توسيع إدراكه بما يلائم سنه الصغير.

مميزات قناة تنة ورنة

تتميز قناة تنة ورنة بالكثير من المميزات الفريدة التي تجعلها تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة بين الصغار والكبار ومن هذه المميزات: