بمرتبات كبيرة.. وظائف شركة الكهرباء الجديدة+ شروط التقدم لوظائف شركة الكهرباء الجديدة
وظائف شركة الكهرباء الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر طبقًا للإعلان رقم 6 والذي وضح حاجة الشركة لشغل عدة وظائف قيادية لديها من الدرجة العليا وكذلك درجة المدير العام، وفيما يلي سوف نتعرف على الوظائف والشروط.
وظائف شركة الكهرباء الجديدة
وظائف شركة الكهرباء الجديدة التي جاءت بالإعلان عبارة عن وظيفتين تابعين للأجهزة الملحقة لرئيس مجلس الإدارة والمتقدمين يكونوا خريجي كلية الحقوق والطب مع خبرة لا تقل عن 15 عام، كما أعلنت الشركة عن ثلاث وظائف أخرى تابعة العضو المتفرغ المسؤول عن التخطيط والبحوث ومشروعات توليد الطاقة، ويكون المتقدمين خريجي كلية الهندسة بخبرة لا تقل عن 15 عام، كما أعلنت الشركة أيضًا عن ثلاث وظائف خاصة بالعضو المتفرغ لدى الشؤون المالية والتجارية ويكون المتقدم خريج كليه تجارة ولديه خبرة لا تقل عن 15 عام.
شروط التقدم لوظائف شركة الكهرباء الجديدة
تم وضع عدة اشتراطات يجب أن تنطبق على المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء الجديدة وهي كالآتي:
- يجب ألا يزيد سن المتقدم لأي من الوظائف سواء كان أخصائي أو مهندس أو كيميائي عن 30 عام أما عند التقدم لوظيفة فني يجب ألا يزيد السن عن 28 عام وذلك خلال مدة الإعلان.
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وقد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها.
- كذلك يجب ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ضرورة اجتياز المتقدم جميع الاختبارات الفنية والسلوكية وكذلك اجتيازه للمقابلة الشخصية بالإضافة إلى اجتيازه الكشف الطبي قبل التعيين بالشركة.
- يجب أن يمتلك المتقدم مهارة العمل ضمن الفريق مع التزامه بكافة القوانين واللوائح.
- أن يكون المتقدم قادر على التواصل بشكل فعال مع كافة زملاء العمل وضرورة العمل بالمواقع وبالتوقيتات المحددة من قبل جهة العمل.
- سوف تكون الأولوية بالتعيين للمتقدمين الذين يسكنون بالقرب من مواقع العمل.
- سوف تضع الشركة المقبولين للاختبار لمدة عام واحد على الأقل وسوف تمنحهم مكافأة مالية شهرية.
- تقبل الشركة للعمل بالمواقع الذكور فقط وذلك في حالة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ضرورة التواجد بشكل دائم بالموقع أو في حالة العمل بنظام الورديات.
- ضرورة التقديم على وظائف شركة الكهرباء إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء.