بمرتبات كبيرة.. وظائف شركة الكهرباء الجديدة+ شروط التقدم لوظائف شركة الكهرباء الجديدة

وظائف شركة الكهرباء الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر طبقًا للإعلان رقم 6 والذي وضح حاجة الشركة لشغل عدة وظائف قيادية لديها من الدرجة العليا وكذلك درجة المدير العام، وفيما يلي سوف نتعرف على الوظائف والشروط.

وظائف شركة الكهرباء الجديدة

وظائف شركة الكهرباء الجديدة التي جاءت بالإعلان عبارة عن وظيفتين تابعين للأجهزة الملحقة لرئيس مجلس الإدارة والمتقدمين يكونوا خريجي كلية الحقوق والطب مع خبرة لا تقل عن 15 عام، كما أعلنت الشركة عن ثلاث وظائف أخرى تابعة العضو المتفرغ المسؤول عن التخطيط والبحوث ومشروعات توليد الطاقة، ويكون المتقدمين خريجي كلية الهندسة بخبرة لا تقل عن 15 عام، كما أعلنت الشركة أيضًا عن ثلاث وظائف خاصة بالعضو المتفرغ لدى الشؤون المالية والتجارية ويكون المتقدم خريج كليه تجارة ولديه خبرة لا تقل عن 15 عام.

شروط التقدم لوظائف شركة الكهرباء الجديدة

تم وضع عدة اشتراطات يجب أن تنطبق على المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء الجديدة وهي كالآتي: