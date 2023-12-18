سعر السكر ضرب نار بسبب الجشع .. 4 أسباب رئيسية وراء أزمة السكر .. طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر لسعر السكر

بخصوص أزمة ارتفاع سعر السكر في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، اليوم الأحد قامت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بتقديم طلب إحاطة يتم توجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير التموين والتجارة الداخلية، وينص الطلب على أننا في الفترة الأخيرة نتابع الأزمة الصعبة التي تحدث لأسعار السكر في السوق المصرية عن قرب، وتلك الأزمة تحدث نتيجة نقص في في السكر المطروح في الأسواق، وهناك ارتفاع في سعر كيلو السكر حيث وصل سعره إلى 55 جنيه في العديد من منافذ بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت.

الـ 4 الأسباب الرئيسية الناتج عنها أزمة السكر في الأسواق

النائبة مها عبدالناصر قالت أن تلك الأزمة الموجودة حالياً لها العديد من الأبعاد والأسباب ولكن هناك 4 أسباب رئيسية، وهم: