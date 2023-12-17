تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يستعد عشاق كرة القدم لضبط القنوات ssc الناقلة لمباراة النادي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، حيث تقام مباراة النصف النهائي غدا 18 ديسمبر 2023 على ملعب إستاد الجوهرة المشعة في مدينة جَدَّة بالمملكة العربية السُّعُودية، من الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل غدا المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه على اتحاد جَدَّة السعودي في الربع النهائي، لذلك من المتوقع أن يقدم مباراة قوية.

موعد مباراة النادي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي

ينتظر الكثيرون من عشاق كرة القدم مباراة الغد بين الفرقين الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، والتي تنطلق غدا 18 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جَدَّة بالمملكة العربية السُّعُودية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السُّعُودية.

تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية

تعد قنوات ssc من أهم وأفضل قنوات رياضية في الوطن العربي، وزاد البحث عليها في هذه الأيام لأنها تعتبر القنوات الوحيدة في الوطن العربي تقريبًا الناقلة لكأس العالم للأندية، وفيما يلي نذكر تردد القنوات على الأقمار الصناعية.

قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

يمنك ضبط القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات

أضف البيانات التالية على جهاز استقبالك وشاهد القناة الناقلة لمباراة الغد.

التردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

يمكنك مشاهدة قنوات ssc الناقلة لمباراة نصف النهائي لكأس العالم للأندية عل القمر الصناعي بدر سات من خلال الإضافة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك البيانات التالية: