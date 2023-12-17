دلعي أولادك وفرحيهم.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات واستمتع بأروع أفلام الكرتون

تردد قناة توم وجيري، تعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات العربية الخاصة بتقديم أقوى أفلام الرسوم المتحركة الشيقة والممتعة، والتي يفضلها الكبار والصغار بفضل محتواها الفريد والمميز، كما أنها متخصصة في تقديم فقرات رائعة من أشهر كرتون أطفال في العالم على مدار سنوات بعيدة وهو مغامرات القط والفار الكوميدية، حيث تم تأسيس هذا الكرتون في عام 1940 ومازال حتى الآن هو المفضل عند الجميع ويتابعه الكثيرون من الأجيال المختلفة، ونوافيكم الآن في هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

قناة توم وجيري من القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى خاص بالأطفال في الفئات العمرية المختلفة، والتي توفر للجميع التسلية والترفيه من خلال محتواها وبرامجها، وتحرص القناة على تحديث وتغير التردد الخاص بالقناة باستمرار وهذا لتقوية البث في بعض المناطق، ومؤخراً تم الإعلان عن تحديث ترددها على النايل سات وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11353.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مزايا قناة توم وجيري للأطفال

الكثيرون يعتبرون قناة توم وجيري من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية بالكامل، والتي تقدم محتوى متنوع يستهدف الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وتتميز القناة عن غيرها ببع المزايا وهي: