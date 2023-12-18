حقيقة زيادة المعاشات يناير 2024 هل توجد زيادة جديدة؟

هناك العديد من أصحاب المعاشات والفئات المستفيدة من المعاشات التي تتساءل وتريد معرفة حقيقة ما إذا كان هناك زيادة للمعاشات في شهر يناير 2024.

ميعاد زيادة المعاشات في شهر يناير 2024

تبعاً لقانون المعاشات المصري فإن الزيادة السنوية لقيمة المعاشات تكون بنسبة 15% بحد أقصى، وهو ما أقره قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، ويتساءل العديد من أصحاب المعاشات والفئات المستفيدة منه والذي يتعدى عددهم أكثر من 11 مليون مواطن مصري، عن حقيقة زيادة المعاشات الجديدة في شهر يناير 2024.

حقيقة زيادة المعاشات لشهر يناير 2024

يتم زيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي بنسبة 15% بحد أقصى، وهو ما ينص عليه المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 لقانون التأمينات المصري.

وميعاد صرف زيادة المعاشات الجديدة من خلال الحكومة المصرية في الغالب يكون في بداية العام المالي الجديد، والذي يتم انطلاقه في شهر يوليو من كل عام، وبناءاً على ذلك فإن زيادة قيمة المعاشات 2024 المتوقع لها أن تكون في1 يوليو القادم، ولكن هناك حالات يحدث فيها تبكير تلك الزيادة مثل ما حدث في العام الحالي 2023، حيث تم الإعلان عن صرفها في شهر ابريل بدلاً من شهر يوليو.

مما يعني أنه لا يوجد زيادة في معاشات شهر يناير 2024، ولكن يتم صرف قيمة المعاش بقيمته كما كانت في ديسمبر 2023، وكانت آخر زيادة في قيمة المعاشات هي الزيادة الاستثنائية التي قامت الحكومة بمنحها وقامت بصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث زادت المنحة لأصحاب المعاشات وأصبحت 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه منذ شهر أكتوبر الماضي.