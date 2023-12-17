وزارة العمل تُصدر الوجبة الاخيرة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق شهر ديسمبر 2023

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ أيام الوجبة الجديد من الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2203، حيث إنها شملت عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا للحصول على المنحة المالية المقدمة من حكومة العراق، حتى أن الوزارة قامت بمراجعة جميع الطلبات المقدمة، وعمل دراسة ميدانية لكافة المتقدمين، من أجل العمل على اختيار ما هو ملائم للحصول على المساعدة المالية في مختلف محافظات العراق.

عرض الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

وفي نفس السياق، كشفت وزارة العمل عن أن اللجان القائمة على مراجعة الطلبات المقدمة، قاموا بالإنتهاء من مراجعة جميع البيانات وإعلان أكثر من 300 ألف مواطن هم مستحقين للحصول على الدعم المالي في الوجبة السادسة أو الأخيرة لشهر ديسمبر، وذلك لأنه لم يتم صدور أي وجبات أخرى خلال هذا الشهر، لتكون السادسة هي من أواخر الوجبات التي تم إصدارها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لحين إصدار وجبة جديدة في العراق.

الحصول على الوجبة الأخيرة من الرعاية

من السهل إمكانية الحصول على الوجبة الأخيرة لشهر ديسمبر من الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-