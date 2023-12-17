“فرحي أولادك الوقتي” تردد قناة وناسة الجديد 2024 للأطفال على النايل سات وعرب سات بجودة HD

تعتبر قنوات الأطفال بشكل عام هي الاكثر مشاهدة حالياً في كل مكان، وتعتبر قناة وناسة هي الأولى والرائدة بين قنوات الأطفال العربية على النايل سات والعرب سات، وبالرغم من وجود عدد من قنوات الأطفال على الساحة إلا أنهم أفضلهم لتقديمها كل ما يسعد الأطفال ويوفر لهم الترفيه والتسليه بشتى الطرق، ويزداد البحث بشكل كبير الآن عن تردد قناة وناسة الجديد بعد إعلان القناة عن تحديث ترددها مؤخراً، فتابعونا لنطلعكم عن التردد الجديد لقناة وناسة.

تردد قناة وناسة للأطفال

تعتبر قناة وناسة من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي تقدم عبر شاشتها مجموعة رائعة من الاغاني الشيقة والاناشيد المختلفة سواء باللغة العربية أو الأجنبية والمناسبة لكافة الفئات العمرية المختلفة، فالقناة تسعى دائما لمساعدة الامهات والآباء في تنمية قدراتهم الذهنية من خلال البرامج التعليمية المختلفة، كما تخصصت قناة وناسة في تقديم البرامج الدينية التي تعلم الأطفال مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي وأهمية التحلي بالأخلاق الحميدة، وكل هذا على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة هي الخيار الأفضل والأنسب لكل الأمهات لكونها تلعب دور هام في تنمية الأطفال وبناء شخصياتهم من خلال برامجها المختلفة، ولذلك هي محل اهتمام الملايين لمعرفة التردد الجديد الخاص بها للاستمتاع بكل ما تقدمه، والترد الجديد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

والجدير بالذكر أن قناة وناسة تقدم مجموعة من الأغاني الممتعة ومنها ، أنا لولو ساعدني، القطة توتة، دكتور الأسنان ألحقني، بيبي شاور، بم بم حيوانات، وين سنك يا لولو، يا شرطي حرامي، وينك يا لولو، مين إلا سرق الحزمة، هابي بيرث داي، وينو الأحمر يا لولو.