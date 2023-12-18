الواتساب بقى خطر كبير .. دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

هناك حالة من القلق ومن التساؤلات من الناحية الأمنية في الفترة الحالية بخصوص تحديث واتساب الأخير، وهذا القرار قد جعل العديد من المستخدمين تطالب بإلغاء التحديث الأخير والتراجع عنه، كما وصل الأمر إلى رفع دعوى قضائية من أجل إيقاف التحديث.

حيث قام المحامي والخبير القانوني وليد الفولي برفع دعوة قضائية من أجل إيقاف الواتساب وتحديثه الأخير في مصر، والتحذير من الآثار السلبية الناتجة عنه وارتكاب الجرائم الإلكترونية.

التحديث الجديد للواتساب في مصر

تبعاً لتصريحات المحامي وليد الفولي أنه يمكن السماح بإرسال الرسائل الصوتية وحذفها بشكل تلقائي بعد الاستماع إليها مرة واحدة في التحديث الجديد للواتساب، مما أدى إلى جعله أداة سهلة يقوم بإستغلالها المجرمين في ارتكاب الجرائم من غير وسيلة لتتبع الجريمة أو أدله، وهذا يعني أن الجريمة تحدث بشكل كامل بغير دليل.

ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية؟