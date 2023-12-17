وزارة الزراعة العراقية تُعلن موعد إطلاق التعليمات الخاصة بالقرض الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، في بيان لها اليوم الأحد الموافق 17 من شهر ديسمبر 2023، عن موعد إطلاق التعليمات الخاصة بالحصول على القرض الزراعي، مشيرة إلى أنه تم العودة بإعادة العمل مرة أخرى في المبادرة الزراعية والعمل على تفعيل قروضها، مما تقدم مزايا تنافسية لجميع المتقاعدين في حصولهم على مثل هذه القروض التي يتم منحها للمزارع وكذلك الفلاح، فضلاً عن كم التسهيلات والإجراءات الميسرة وقت الحصول عليها.

فائدة القرض الزراعي في العراق 2023

وفي نفس السياق أكد محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة، أن قرض المبادرة الزراعية يتم إطلاقها للمزارع والفلاح وذلك بفائدة لا تتخطى 1%، حتى أن هذه المبادرة قد تم توقفها بسبب الحروب التي شهدتها العراق مع جماعة داعش التي أثرت بشكل كبير في عجلة الإقتصاد العراقي، لكن عادت من جديد بشكل جزئي من أجل أن يتمتع الجميع بالعديد من المزايا التنافسية التي يتم إتاحتها لهم.

إطلاق تعليمات القرض الزراعي

وأكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة العراقي، أن إعادة تفعيل الحصول على القرض الزراعي يحتاج إلى موافقة من مجلس النواب، وهي ما تعمل الوزارة في إتجاه بهذا التوقيت، من أجل تقديم كم التسهيلات لجميع المزارعين والمربين الراغبين في الحصول على مثل هذه القروض، موضحًا بأن التعليمات التي يجب مراعاتها عند الحصول على القرض الزراعي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة من أجل أن يتعرف عليها جميع المستفيدين في العراق.