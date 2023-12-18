الحاجات فيه كتير وببلاش .. عروض عيد ميلاد كارفور 2024 خصومات وتخفيضات تتخطى ال 70% على السلع والمنتجات
عروض عيد ميلاد كارفور 2024
ينتظر الكثير من المواطنين في مصر وكل العالم عروض عيد ميلاد كارفور 2024، والتي تبدأ في كل عام ويتم فيها عرض خصومات وتخفيضات على كل الأقسام التي توجد في كل الفروع، على أن تبدأ الخصومات من 50 % إلى 70 %، لكي توفر إمكانية شراء ما يحتاجه المواطن الاستفادة لكل الخصومات والتخفيضات، وهناك العديد ممن يريد معرفة ميعاد بدأ تلك الخصومات في كل الفروع الموجودة في كل أنحاء مصر وأيضاً في كل دول العالم، حيث تحتوي تلك العروض على خصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية، وأيضاً الخصومات في أقسام العناية بالجسم والبشرة والشعر والملابس، وغيرها من الأقسام المهمة جداً سواء الشباب في سن الزواج أو الأشخاص التي ترغب في شراء ما ينقصهم ويحتاجون إليه.
خصومات عيد ميلاد كارفور 2024
تبدأ خصومات عيد ميلاد كارفور في كل عام من بداية شهر يناير، وفي الغالب تقوم فروع كارفور بطرح خصوماتها الكبيرة من يوم 9 في شهر يناير من كل عام.
يتم طرح عروض وخصومات وتخفيضات ومكافآت بشكل أسبوعي وشهري بإستمرار، وهذا قبل خصومات عيد ميلاده، التي تزداد بمناسبة الأعياد العديدة ورأس السنة الميلادية من أجل مشاركة المواطنين الفرحة في هذه المناسبات والمساهمة في شرائهم لمتطلباتهم بأسعار منخفضة، وفي الغالب تنزل العروض الاسبوعية في شكل مجلة تشمل على كل الخصومات حتي يستطيع الكل معرفتها ورؤيتها والشراء أون لاين وكتابة كل طلباتهم قبل الذهاب للفرع لعدم النسيان.
خصومات كارفور في شهر ديسمبر 2023
هناك العديد من العروض التي قامت فروع كارفور الموجودة في كل أنحاء الجمهورية بطرح خصوماتها المميزة بمناسبة برأس السنة ونهاية العام ومن أجل الاستعداد لعيد الميلاد بتخفيضات كبيرة في كل الأقسام، ومن أهم عروض كارفور لشهر ديسمبر هي :
- عرض كيلو الكاليماري الشرائح المجمد يكون بـ 149.95 جنيه بدلاً من 179 جنيه.
- عرض 800 جرام من الجمبري المقشر الجامبو يكون بـ 289.95 جنيه بدلاً من 399.95 جنيه.
- عرض كيلو زبدة كريستال يكون بـ65.95 جنيه بدلاً من 79.95 جنيه.
- عرض 250 جرام من اللانشون البقري السادة يكون بـ 29.95 جنيه بدلاً من 39.95 جنيه.
- عرض 250 جرام من بسطرمة فاكيوم يكون بـ 129.95 جنيه بدلاً من 159.95 جنيه.