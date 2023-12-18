سعر السجاير هينزل النص ..حل عاجل لأزمة السجائر .. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

لقد قام إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية بالتأكيد في تصريحات تلفزيونية له على أنه يدعو وزارة الداخلية في مصر لمواجهة أزمة أسعار السجائر ومحاربة السوق السوداء للسجائر، كما أضاف رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية أن تقصير الرقابة هو السبب في ذلك، وقام إبراهيم إمبابي بالتأكيد على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تدخل قوي من الداخلية من أجل حماية المستهلك لضبط السوق.

أسباب أزمة أسعار السجائر

أعلن إبراهيم إمبابي على أن الأرباح من بيع السجائر في السوق السوداء عالية جداً، حيث أن سعر علبة السجائر لا يتعدى الـ 27 جنيه، في حين أنه يتم بيعها بـ 55 و 60 جنيه، الأسعار مضاعفة والأرباح خيالية، بسبب استغلال التجار للظروف، وأعلن عن أن المصانع مازالت مستمرة في الإنتاج، ولكن التجار تقوم بتخزين السجائر لكي تشح في الأسواق، ثم يتم بيعها بأسعار عالية.

حل أزمة أسعار السجائر بطرح المضبوطات

لقد كشف إبراهيم إمبابي على أن المضبوطات التي قد توصلت إليها وزارة الداخلية، تعادل إنتاج شركات السجائر في ثلاثة أشهر، وبناءاً على ذلك سوف تحل أزمة أسعار السجائر في حالة طرح هذه السجائر في الأسواق.

الإجراءات الواجب إتخاذها ضد تلاعب تجار السجائر