سكنات عدل 3 الجزائر.. ملف التسجيل والشروط والتقديم عبر inscription.aadl.dz

تحسينًا لجودة الوحدات السكنية في الجزائر وتوفير وحدات لأصحاب الدخل المتوسط، تم تدشين مبادرة سكنات عدل 3، والتي من خلالها يتم تقديم وحدات سكنية من حكومة الجزائر إلى المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وتتوافر بهم الشروط، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل هذه الوحدات، فكونوا معنا.

سكنات عدل 3 الجزائر

وضحت الحكومة الجزائرية الملف الخاص بوحدات عدل على موقع عدل الرسمي على شبكة الإنترنت، وحددت بالملف كل ما يخص هذه الوحدات السكنية، وتأتي شروط الحصول على تلك الوحدات على النحو التالي:

ينبغي أن يكون المواطن/ة جزائري الجنسية.

عدم امتلاك المتقدم أي وحدة للسكن أو أرض تصلح للبناء ولم يستفيد من قبل من هذا الدعم السكني.

ضرورة أن يكون دخل المتقدمين من 24 ألف دينار وإلى 118 ألف دينار جزائري.

مسموح بنقل الملكية الخاصة بالوحدة السكنية لمرة واحدة فقط.

ضرورة أن يقوم المتقدم بدفع حوالي 25% من قيمة هذه الوحدة “مقدم”.

ينبغي أن يقوم برفع الأوراق المطلوب منه إدخالها والتي على رأسها قدرة الشخص على دفع قسط الدعم حتى آخر قسط.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يمكن للراغبين في التقديم والحصول على وحدة سكنية وتتوافر بهم الشروط، التسجيل عبر موقع عدل عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع وكالة عدل الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. اختيار التسجيل ومنها إلى سكنات عدل “3”.

قم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالتسجيل، ثم أرفق كل الأوراق والمستندات المطلوب منك.

اضغط في النهاية على تسجيل.

انتظر رد الوكالة عليك بعد دراسة طلبك بقبولك أو أم.

الأوراق المطلوبة لتقديم سكنات عدل 3

يجب على المواطنين المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية في الجزائر من خلال مبادرة عدل 3 تقديم الأوراق التالية: