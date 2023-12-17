أخبار مصر
625 جنيه شهريًا.. خطوات التقديم في تكافل وكرامة+ المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة
خطوات التقديم في تكافل وكرامة سوف نوضحها من خلال هذا المقال حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة من ضمان الأمور التي وفرتها الحكومة في الفترة الأخيرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بهدف توفير معاش شهري مناسب للفئات غير المنتظمة وذلك شرط توافر مجموعة من الشروط سوف نوضحها من خلال السطور القادمة.
خطوات التقديم في تكافل وكرامة
خطوات التقديم في تكافل وكرامة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف يتمكن المواطنين من التسجيل في معاش تكافل وكرامة وذلك كما يلي:
- في بادئ الأمر قم بزيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي.
- قم بعد ذلك بتحديد خدمة تكافل وكرامة.
- ابدأ في تسجيل كافة البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومي وغيرها.
- قم بعد ذلك بإرفاق الأوراق المطلوبة واللازمة.
المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة
هناك مجموعة من المستندات التي يجب توافرها لكل الراغبين في التقدم لـ معاش تكافل وكرامة وذلك من كما يلي:
- لابد من توافر صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بعنوان الإقامة الحالي.
- يشترط توافر صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.
- يجب توافر صورة ميمكنة من شهادات ميلاد كافة أفراد الأسرة في حال كان الشخص أقل من 18 عام.
- كما يجب توافر صورة من بطاقة التموين مسجل عليها الاسم الخاص بمكتب التموين.
- لابد من توافر قيد مدرسي لكافة الأبناء من عمر 6 إلى 18 عام.
- يجب كذلك توافر كود كشف إعاقة من اللجان الطبية إذا كان المتقدم يعاني من حالة مرض مزمن أو إعاقة.
- يجب توافر صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.
- يشترط كذلك تقديم صورة خاصة بشهادة الهجر أو الانفصال الغير رسمي للمتزوجين.
- يجب توافر صورة خاصة بإقرار الوصاية بالنسبة للأيتام.
- لابد من توافر صورة خاصة بشهادة السجن بالنسبة لحالات السجن بالأم أو الأب.