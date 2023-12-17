625 جنيه شهريًا.. خطوات التقديم في تكافل وكرامة+ المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

خطوات التقديم في تكافل وكرامة سوف نوضحها من خلال هذا المقال حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة من ضمان الأمور التي وفرتها الحكومة في الفترة الأخيرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بهدف توفير معاش شهري مناسب للفئات غير المنتظمة وذلك شرط توافر مجموعة من الشروط سوف نوضحها من خلال السطور القادمة.

خطوات التقديم في تكافل وكرامة

خطوات التقديم في تكافل وكرامة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات سوف يتمكن المواطنين من التسجيل في معاش تكافل وكرامة وذلك كما يلي:

في بادئ الأمر قم بزيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

قم بعد ذلك بتحديد خدمة تكافل وكرامة.

ابدأ في تسجيل كافة البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومي وغيرها.

قم بعد ذلك بإرفاق الأوراق المطلوبة واللازمة.

المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

هناك مجموعة من المستندات التي يجب توافرها لكل الراغبين في التقدم لـ معاش تكافل وكرامة وذلك من كما يلي: