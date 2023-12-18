قبل عرضه بساعات.. موعد عرض مسلسل بطن الحوت+ قصة مسلسل بطن الحوت

موعد عرض مسلسل بطن الحوت يبحث عنه الكثير من المشاهدين حيث يعتبر هذا المسلسل من ضمن قائمة المسلسلات التي لاقت شهرة واسعة خلال الفترة السابقة التي تم بدء عرضه بها على قناة شاهد الرقمية وذلك بشكل أسبوعي، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كل ما يخص هذا المسلسل.

موعد عرض مسلسل بطن الحوت

موعد عرض مسلسل بطن الحوت، يعد مسلسل بطن الحوت من المسلسلات الحاصلة على نسبة مشاهدة عالية وهو من بطولة محمد فراج ومجموعة من النجوم الأخرى، ويتم عرض هذا المسلسل بشكل أسبوعي في يوم الأربعاء على منصة شاهد وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا.

قصة مسلسل بطن الحوت

يعتبر مسلسل بطن الحوت من المسلسلات القصيرة التي لا يتجاوز عدد حلقاته عن 15 حلقة وتدور أحداث المسلسل حول قصة شقيقين مختلفين في الطابع الخاص لكل شخصية فالأول ملتزم دينيًا والآخر يتاجر في المخدرات وسط مجموعة من العصابة التي يعتبر زعيم لها ومن هنا يبدأ الصراع بين الخير والشر حيث يناقش المسلسل مجموعة من الأجوبة حول عدة تساؤلات متعلقة بالأخلاق والمبادئ وغيرها من الأمور التي يتم مناقشتها في ضوء الظروف الصعبة التي يمر بها كل من الشقيقين.

أبطال مسلسل بطن الحوت

يعد مسلسل بطن الحوت من المسلسلات الحديثة التي تم الإعلان عن بدءها في الساعات القليلة الماضية ويضم المسلسل مجموعة لامعة من النجوم أبرزها النجم محمد فراج والنجم باسم سمرة والنجمة أسماء أبو اليزيد بمشاركة كل من النجمة القديرة سماح أنور والنجم عبدالعزيز مخيون، والجدير بالذكر أن هذا المسلسل من إخراج المخرج المصري أحمد فوزي صالح.