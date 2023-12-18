الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 عبر موقع وزارة العمل

إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أمر يتساءل عنه الكثيرون، والتي أعلنت الوزارة أن جميع كشوفات الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية والذين بلغ عددهم ما يقرب 1.5 مليون مواطن ومواطنة سيكونوا متاحين على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بمجرد الانتهاء من مراجعة الأوراق وإعداد الكشوفات، وكذلك منصة مظلتي التابعة للوزارة، وفيما يلي نبين كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية؟

شروط القبول في برنامَج الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة لعام 2024 تتضمن ما يلي:

المتقدم لبرنامج الرعاية عراقي الجنسية. عمر المتقدم ما بين 16إلى 60 للذكور، وما بين 15 إلى 55 للإناث. ألّا لدى المتقدم أي أملاك عقارية غالية الثمن. أن يكون المتقدم من الأسرة محدودة الدخل. أن يكون من احد الفئات التي يشملهم برنامَج الرعاية وهم: الأرامل والمطلقات، وكبار السن، والمعاقين، والعاطلين عن العمل. كما يشترط للأسرة أن يكون عدد أفرادها 4 أو أكثر.

طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الذين قاموا بتقديم طلبهم في الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسماءهم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية. اضغط على كلمة “الرعاية الاجتماعية”. قم بتحديد رقم الوجبة المطلوبة للاستعلام، وهي وجبة شهر ديسمبر. ومن ثم اضغط على تحميل مِلَفّ كشوف الأسماء المشمولين بالوجبة بصيغة PDF.

بعد تحميل المِلَفّ على الجهاز الخاص بك قم بفتحه وابحث باستخدام رقم الهُوِيَّة للتعرف على حالة الطلب الخاص بك، هلتم قبوله أم تم رفضه؟ .