حقيقة تأجيل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

قامت الحكومة الكويتية أمس بالإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث وفاته المنية عن عمر يناهز 86 عام، وبناءاً على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالإعلان عن تأجيل ميعاد امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل المراحل الدراسية.

ميعاد امتحانات الفصل الدراسي الاول في الكويت لعام 2023/2024

وكان من المفترض أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكويت للمرحلتين المتوسط والثانوي في الكويت يوم الأحد القادم، ولكن بعد إعلان الحكومة الكويتية عن وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وبناءاً عليه قد تم إصدار قرار جديد من خلال وزارة التربية والتعليم في الكويت خاص بميعاد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المرحلتين المتوسط والثانوي، في الفترة القادمة.

حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية من خلال مصادر تربوية عن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكويت، على أنها تقرر تأجيل ميعاد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكويت المرحلتين المتوسط والثانوي بسبب إعلان حالة الحزن والحداد في البلاد بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت عن عمر يناهز 86 عام، وبناءاً عليه وتبعاً لدستور دولة الكويت فسوف يتولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد في الساعات القليلة القادمة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكويت للعام الدراسي 2023/2024

نحن في انتظار إصدار وزارة التربية والتعليم في الكويت إعلان رسمي تقوم فيه بالإعلان عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكويت للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بدلاً من أن يتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكويت في الأيام القليلة المقبلة بعدما تم تأجيل الامتحانات من يوم الأحد المقبل بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، التي توفى نتيجة تعرضه لوعكة صحية في شهر نوفمبر الماضي، والتي دخل على إثرها إلى المستشفي قيل أن يتم إعلان الوفاة ظهر أمس، ولذلك طلاب المراحل المتوسطة والثانوية في الكويت في إنتظار الإعلان عن الميعاد الجديد الذي سوف يحدد لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة القادمة من أجل الاستعداد لها.