التقديم إلكترونيًا.. أهم وظائف هيئة الطاقة النووية+ شروط التقدم للوظائف الخالية لدى هيئة الطاقة النووية

وظائف هيئة الطاقة النووية التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية المتخصصة في توليد الطاقة وهي مجموعة من الفرص للوظائف الشاغرة بنظام التعيين وكذلك التعيين بنظام المكافأة الشاملة، كما أوضحت الهيئة بالإعلان الذي تم نشره على الموقع الرسمي الخاص بها أن الفرص المتوفرة هي بدرجة مدير الإدارة العامة والتعيين في الوظائف التخصصية والتعاقد بالمكافأة الشاملة ووظائف الدرجة الثانية وكذلك وظائف الدرجة الثالثة.

أهم وظائف هيئة الطاقة النووية

أهم وظائف هيئة الطاقة النووية، تتوفر لدى هيئة الطاقة النووية عدة وظائف وهي كالآتي:

وظائف بدرجة مدير الإدارة العامة الدرجة الوظيفية الثانية والثالثة لأمن المنشآت والأفراد ويشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب.

وظائف تخصصية هندسية لخريجي هندسة أو ما يعادلها من الهندسة النووية أو هندسة ميكانيكا أو هندسة كهرباء أو هندسة مدنية بالإضافة إلى تخصصات دقيقة للدرجات الوظيفية سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وظائف بنظام التعاقد بالمكافأة الشاملة للدرجة الأولى وهي عبارة وظائف مدير الإدارة القانونية ويفضل أن يكون المتقدم خريج حقوق أو ما يعادلها.

وظائف مدير إدارة الخدمة الاجتماعية ويفضل أن يكون المتقدم خريج بكالوريوس خدمة اجتماعية أو حاصل على ليسانس آداب قسم علم اجتماع.

وظائف أخصائي دعم نفسي يشترط أن يكون المتقدم حاصل على كلية الآداب أو التربية أو الدراسات الإنسانية تخصص علم نفس.

وظيفة مدير إدارة علاقات عامة وكذلك وظيفة مدير إدارة حماية مدنية واطفاء وأيضًا وظيفة مدير إدارة أمن الأفراد

وظيفة مدير إدارة تأمين المنشآت يكون المتقدم حاصل على مؤهل العالم مناسب.

شروط التقدم للوظائف الخالية لدى هيئة الطاقة النووية

ثم وضع مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن تنطبق على الراغبين في التقدم لوظائف هيئة الطاقة النووية وهي كالاتي: