دعم كبير من الدولة لكل المعاقين .. بعد القرارات الوزارية الأخيرة هل الاعاقة البسيطة لها كارت خدمات في العام الجديد

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي عند سؤالها عن هل الإعاقة البسيطة تستحق كارت خدمات فأجابت بنعم، حيث قامت الوزيرة بالتأكيد على اهتمام الوزارة بمنح كل الدعم والرعاية الصحية لكل ذوي الإعاقات باختلاف درجة الإعاقة، كما أضافت أن الوزارة تحاول سد كل الاحتياجات الشخصية والأساسية للمواطنين من ذوي الإعاقات، كما تحاول التأكد دائماً من وصول الدعم وكل الخدمات والاحتياجات الكاملة لكل المواطنين، من أجل تأدية كل واجباتها التي تم تكليف الوزارة بها بشكل متميز .

الإعاقات البسيطة من الفئات المستفيدة من كارت الخدمات

أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي على انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الدعم وتقديم كارت الخدمات للمواطنين، ويصل عدد المستفيدين ما يصل إلى مليون كارت للمواطنين المصريين بعنوان برنامج هنوصلك، وهو برنامج تم الإعلان عنه للمرحلة الثالثة للمواطنين من ذوي الإعاقات البسيطة، بالإضافة إلى حرص الوزارة على عمل دراسة ميدانية تشمل عدد من المحافظات لمعرفة عدد المعاقين من الدرجة الثالثة مبدئياً.

ماهي إعاقات الدرجة الثالثة؟

إعاقات الدرجة الثالثة تم وصفها من خلال وزارة التضامن الإجتماعي على أنها قيام الشخص بالأنشطة اليومية الأساسية بصعوبة، مع إمكانية أن يفعلها بدون مساعدة من شخص، ومن أنواع تلك الإعاقات هي: