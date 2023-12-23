هُنــا .. أبرز شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

تعتبر منحة البطالة من أهم البرامج التي تم إطلاقها من قبل الحكومة الجزائرية في الأعوام الأخيرة، وذلك لهدف دعم الشباب العاطلين عن العمل ولتوفير مصادر للدخل لهم حتى يجدوا فرص عمل لهم، وقد ساهمت تلك المنحة للبطالة في تخفيف العبء والمعاناة للعديد من العائلات والأسر الجزائرية، وأيضًا ساهمت في التقليل من مظهر من مظاهر البطالة في الدولة، ويتم تجديد المنحة للبطالة في كل ثلاثة أشهر، وهذا ليستفيد المشترك من تجديد المنحة، وعليك أن تستوفي بعض الشروط التي ستتعرف عليها كالآتي.

تجديد منحة البطالة في الجزائر

يمكنك أن تجدد المنحة الخاصة بالبطالة بسهولة أن توفرت فيك الشروط الخاصة بالتجديد، والتي تكون كما يلي:

أن يكون سنة بين التاسع عشر وأربعين سنة..

أن لا يكون لك أي نشاط لحسابك الخاص.

أن لا يكون قد تم الاستفادة من أحد برامج المساعدات التابعة للدولة.

أن لا يكون لديك أي استفادة من صندوق الوطن للتقاعد..

أن لا يكون الزوجين مستفيدان من أي دخل أو دخلك لحسابك الخاص.

أن يكون قد طلب هذا العمل لأول مرة ولم يكن يعمل قبل ذلك وأن لا تكون طالب جامعي .

نصائح للمستفيدين من منحة البطالة

فيما يلي بعض النصائح للأشخاص المستفيدين من المنحة التابعة للبطالة: