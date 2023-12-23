حالًا اعرف .. موعد صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر الحالي 2023

يقوم الكثيرين من الناس بالبحث عن موعد صرف مرتبات ديسمبر لعام ،2023 خصوصاً مع حلول منتصف الشهر (شهر ديسمبر)، وفي السطور القادمة سوف نرصد لكم ميعاد صرف مرتبات ديسمبر لعام 2023، استناداً إلى ما أعلن بواسطة وزارة المالية في بيانها الأخير، وقد تم إقرار أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة التي قامت باقرارها الدولة في أكتوبر الماضي.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

تساءل العديد من المواطنين عن ه1ذا الموعد الذي يتعلق بصرف تلك الرواتب الخاصة بالموظفين للشهر الحالي من ديسمبر، حيث إنهم يعتمون عليها في شراء كل ما يحتاجونه، ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً للبيان الخاص بوزارة المالية فإنه من المقرر بدء نزول مرتبات الشهر ديسمبر2023، على ثلاثة أيام وتكون كالتالي: بداية من الأحد الرابع والعشرين من ديسمبر 2023، ثم الاثنين الخامس والعشرين من ديسمبر 2023، وأخيراً الثلاثاء السادس والعشرون من ديسمبر 2023.

مرتبات العاملين لشهر ديسمبر

أقر “طارق بسيوني” الرئيس الخاص بقطاع الحسابات المالية في بيان سابق بأنه سوف تصرف مرتبات العاملين في الدولة في شهر ديسمبر بداية من الرابع والعشرين من ديسمبر، والمتأخرات ايام سبعة و عشرة و إحدى عشر من شهر ديسمبر، وتبدأ مستحقات العاملين بأن تتاح في ماكينات الصرف الآلي استناداً الى المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وقام بالتأكيد على العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.