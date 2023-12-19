اتحدد رسميًا .. موعد امتحانات نصف العام الدراسي في العراق 2024 لجميع المراحل الدراسية

قامت وزارة التربية العراقية بإيضاح موعد اختبارات نصف العام الدراسي الأول، ومع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد الاختبارات، سنوضح لكل الراغبين في معرفة موعد الاختبار موعده في مقالنا هذا.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي في العراق

الكثير من الطلاب يبحثون عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024 وفي مقالنا هذا سوف نعلمكم موعد اختبارات نصف العام، كما أنه وفقًا لما أقرته وزارة التربية العراقية عن المخطط الزمني الخاص باختبارات نصف العام الدراسي الأول، والذي كان على هذا النحو:

أولًا: ابتداءًا من يوم السبت الموافق الثلاثون من شهر سبتمبر لعام 2023 حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو لعام 2024 يكون جدول امتحانات المرحلة الابتدائية.

ثانيًا: بداية من السبت الموافق 30 سبتمبر لعام 2023 حتى يوم الخميس الموافق 9يونيو لعام 2024 جدول امتحانات المرحلة المتوسطة

ثالثًا: من السبت الموافق 30 سبتمبر لعام 2024 حتى يوم الخميس الموافق 9يونيو لعام2024 جدول امتحانات المرحلة الثانوية

من الأحد الموافق 27يناير لعام2024 حتى يوم السبت الموافق 9 فبراير لعام 2024

مواعيد الإجازات الرسمية في العراق

وفقًا لما أقرته وزارة التربية العراقية لهذا العام الدراسي، أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10فبراير 2024 وتكون نهايته عند يوم الخميس الموافق 6يونيو 2024، وفيما يلي الإجازات الرسمية بالعراق: