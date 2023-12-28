بسرعة الحق سجل .. رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي لعام 2024

يقوم الكثير من طلبة الصف 3 الاعدادي وكذلك أولياء الأمور بالبحث عن كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية الصف 3 الاعدادي والأوراق المطلوبة لذلك، لقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن آخر ميعاد متاح لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024 إلكترونيا حتى يتمكن الطلاب من التقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الجاري 2023-2024 كما قامت بالإعلان عن رابط موقع استمارة الشهادة الإعدادية 2024.

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم بإقرار كون تسجيل الاستمارة الخاصة بالشهادة الإعدادية في الفترة من الخامس من ديسمبر الجاري وتنتهي فترة التسجيل في الواحد والثلاثون من ديسمبر الحالي، ويكون التسجيل من خلال موقع منصة التقديم الالكتروني للامتحانات من هنا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

استعدادات مكثفة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية

بينت وزارة التربية والتعليم أنه في حيز الاستعدادات الحالية لاختبارات الفصل الدراسي الاول لطلبة الشهادة الاعداديه في العام الدراسي الحالي 2023-2024 ستقوم بإصدار مجموعة من التوجيهات، وذلك لحرص وزارة التعليم والتربية على تسجيل استمارة التقدم لاختبار الشهادة الإعدادية، وتسديد رسوم الامتحانات بشكل الكتروني، وتوفير جميع المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية سواءً كانت نظامية أو منازل والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر.

طريقه الحصول على البريد الالكتروني الموحد للطلاب

من الممكن أن تحصل على البريد الموحد بكل سهولة باتباع الخطوات المقبلة: