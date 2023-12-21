شوف الطبيعة والجمال .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

يقوم الكثيرين من عاشقي الأفلام الوثائقية في الوطن العربي والعالم على العموم بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة إعلامية معروفة، حيث تقوم بتقديم محتوى مفيد و ملئ بالتنوع يلبي احتياجات الزوار، تتميز القناة بالكفاءة، الانتشار الواسع والتسويق الناجح، وفي هذا المقال سيتوفر لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أروع الأفلام الوثائقية مجاناً.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ناشيونال جيوغرافيك هي قناة فضائية وثائقية أمريكية تتبع شركة والت ديزني، ويتم بثها على القمر نايل سات، كما تتميز القناة بإنتاج أفلام وثائقية عن الطبيعة والعلوم المختلفة والحضارة والحياة الاجتماعية، وتُعتبر أحد أكثر شهرة القنوات الفضائية في العالم، كما تستهدف قناة ناشيونال جيوغرافيك الاستمرارية في تقديم محتوى واسع النطاق وهادف، وزيادة مدى انتشارها في كافة أنحاء العالم، وقد جاء ترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 30000.

التشفير: مفتوحة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804

معدل الاستقطاب: 27500

معدل الترميز: أفقي H

معامل التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات الفضائية نجاحاً في الوطن العربي والعالم وأشهرها كذلك، وهذا لأجل المحتوى الجيد الذي تقدمه وتسويقها الناجح، حيث يتابعها كلاً من الكبار والأطفال حسب البرامج المناسبة لكلامها، حيث يتوفر بها محتوى تعليمي ممتع للأطفال، و كذلك محتوى علمي مفيد في كافة جوانب الحياة، و كذلك محتوى مغذي للمعلومات العامة، و بشكل خاص استمتع كثيراً بمتابعتها ولذلك أنصحكم بالاستفادة بالتردد و الاستمتاع بالبرامج الرائعة اللي تعرضها.