العيد فرحة .. اعرف موعد عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لعام 2024

يبحث جميع المسلمين في كل أرجاء العالم وخاصة العرب عن ميعاد عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، إن الأعياد الإسلامية معروفة كعطل رسمية على المسلمين و يجدر بهم الاحتفال بها و تكريمها، و تكون هذه الأعياد بعد مضي شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ عيد الفطر بعده تماماً، و الأضحى بعد فترة ليست بطويلة ولا قصيرة من الوقت، و هذا يكون لكافة المسلمين الذين صاموا الشهر (شهر رمضان)، وأعلنت البحوث الفلكية عن ميعاد شهر رمضان، و ميعاد الأعياد و سنقوم بتوفيرها في هذا المقال.

موعد عيد الفطر وعيد الأضحى

صرح معهد البحوث على أنه سوف يبدأ عيد الفطر السعيد في التاسع من إبريل المقبل، و من المعتاد أن هذا العيد إجازة رسمية حيث يأخذ كل العاملين سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص في الدولة إجازة رسمية من عمله أثناء فترة هذا العيد المبارك، و كالمعتاد ستكون هذه الإجازة بداية من اليوم الأول من عيد الفطر وهو التاسع من شهر إبريل و حتى الثالث والأخير وهو الثاني عشر من إبريل، و بذلك يحصل كافة المواطنين المسلمين على إجازة لمدة ثلاثة أيام متواصلين.

موعد عيد الأضحى 2024

بعد قيام الكثير من المواطنين بالبحث عن ميعاد عيد الأضحى أعلن معهد البحوث الفلكية عن أن بداية عيد الأضحى يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو المقبل، و كالمعتاد يحصل جميع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص على إجازة لمدة أربعة أيام، من اليوم السادس عشر من الشهر وحتى العشرين منه.

موعد شهر رمضان عام 2024

بعد قيام الكثير من المسلمين بالبحث عن ميعاد حلول شهر رمضان، أعلنت البحوث الفلكية عن ميعاده، ويتوقع بداية شهر رمضان في يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من مارس المقبل، و سوف يستمر لمدة ثلاثون يوما كاملين.