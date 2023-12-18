اعرفها دلوقتي .. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

بعد أن قامت شركة بالكشف عن فاتورة الخط الأرضي الخاصة بشهر يناير القادم لعام 2024، في صباح يوم الخميس الموافق الرابع عشر من ديسمبر 2023، فقد قام الكثيرون من المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عن طريق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

عن طريق البحث المتزايد من خلال الكثير من المواطنين عن رابط الاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، فقد أعلن أنه من المقرر ان يعمل على الاستعلام عن الفاتورة عن طريق إتباع الخطوات الإلكترونية التي أعلنت من خلال الشركة حتى يتوفر الوقت والجهد على المواطنين، على أن تأتي هذه الخطوات كالآتي:

أولاً قم بتسجيل الدخول في موقع شركة المصرية للاتصالات، من هنا.

ثانياً ادخل كود المحافظة ورقم التليفون الخاص بك.

ثالثاً انقر على خيار “السداد الالكتروني”.

رابعاً انقر على كلمة “ادفع”.

خامساً ادخل بياناتك بشكل صحيح.

سادساً اختر طريقة الدفع المناسبة لك سواء كانت فيزا أو ماستر كارد.

سابعاً اضغط على كلمة “سدد”، وتجدر الإشارة بأنه يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

مما يجدر ذكره أنه قد أعلن عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، حيث قامت الشركة بالإعلان على أنه قرر أن يتم العمل على تسديد الفاتورة شهرياً في الفترة من اليوم الرابع عشر من ديسمبر 2023، وحتى اليوم الرابع عشر من يناير 2024، حيث أصبح التسديد في الوقت الحالي من خلال نظام ربع ثانوي حيث يتم دفعها أربع مرات فحسب خلال السنة، حتى يتم العمل على ان تسدد الفاتورة كل تسعون يوماً وإذا لم تسدد الفاتورة تقع غرامة على العميل بمبلغ قدره 10 جنيهات وفي حالة تأخير دفع الغرامة بعد فرضها يتعرض الخط الأرضي للإيقاف.