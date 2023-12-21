اعرف الحقيقة .. زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين في مصر 2024

اقترب ميعاد صرف السلع التموينية لشهر يناير لعام 2024، يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن تفاصيل زيادة نصيب الفرد من التموين، حيث تم التداول من قبل عديدين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الكثير من الاخبار والاشاعات مؤخراً حول واقع زيادة نصيب الفرد في التموين، وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بنفي كافة الأخبار التي يتم تداولها حول حقيقة إزدياد نصيب الفرد في التموين وقامت بالتأكيد على أن ما يتم نشره غير صحيح تماماً وأن نصيب الفرد على بطاقة التموين ثابت بقيمة خمسون جنيهاً مصرياً للفرد الواحد، وكالمعتاد يمكن لكافة المواطنين الحصول على تموين شهر يناير لعام 2023 في أولى أيام الشهر.

زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن واقع زيادة نصيب الفرد في التموين، وقامت بنفي كل ما يُتداول من أخبار عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وقامت بالتأكيد على أن نصيب الفرد ثابت كما كان وقدره 50 جنيهاً مصرياً للفرد الواحد يحصل بها المواطن على السلع الأساسية الثابتة التي تتمثل في سلع مثل الزيت والسكر، وقد قامت الوزارة بتوفير أكثر من 32 سلعة بأسعار تم تخفيضها حيث بلغ سعر الكيلو السكر الواحد في بطاقة التموين ثلاثة عشر جنيهاً مصرياً فقط، و نظراً لارتفاع سعر السكر في المحلات التجارية فقد قامت وزارة التموين بتوفير السكر الحر في منافذ وزارة التموين بسعر سبعة عشر جنيهاً مصرياً للكيلو الواحد من السكر.

أسعار السكر في بطاقة التموين

بعد توضيح حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين يقوم العديدون من المواطنين بالبحث عن سعر السكر في التموين وذلك تزامناً مع زيادة أسعار السكر في المحلات التجارية، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى خمسون جنيهاً مصرياً، ومما يجدر ذكره أن سعر كيلو السكر في التموين ثلاثة عشر جنيهاً مصرياً فقط للكيلو الواحد، ويقوم الفرد الواحد بالحصول على كيلو سكر واحد.