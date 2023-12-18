شوف النتيجة .. موعد اعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

يقوم العديد من المصريين بالبحث عن ميعاد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية نظراً لقيام الانتخابات بالفعل في الأيام القليلة الماضية، وقد قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن أنها لم تتلق أي إساءات من المرشحين أو وكلائهم على القرارات الصادرة عن اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع أو الانتخاب، أثناء الموعد المقرر لهذا الإجراء في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، و حدد الميعاد الزمني للعملية الانتخابية الخميس الموافق الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية

تم بالفعل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023م، ومن الجدير بالذكر أنه من خلال ما ذكر و ما يضمه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، قرر من خلال مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عقد مؤتمر صحفي في الثانية بعد الظهر في يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من ديسمبر الحالي، في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، ليتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالإيضاح في بيان ذلك أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق هي الأخرى أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن جميع العمليات التي تتعلق بعملية الاقتراع أثناء المواعيد المقررة والمحددة في بداية أيام الاقتراع وإلى نهاية مسائل الفرز وإعلان الكم العددي من الأصوات في كل لجنة.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

خاض المنافسة في الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين وهم كالتالي: