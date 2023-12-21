يلا خد شقة بأقل التكاليف .. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يستمر دور الدولة في جهودها المتواصلة لإتاحة المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يجعل المهتمين بتلقي هذه الوحدات يبحثون بشغف عن مواعيد منح الوحدات وطرق الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلبات المقدمة، وسنوضح العديد من هذه التفاصيل فيما يلي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

توضح وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بواسطة الرقم القومي، وفيما يلي تلك الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي هنا.

انتقاء “مشروع الإسكان” من القائمة الأساسية للموقع.

إدخال رقم المشروع الذي تم التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمنه.

تقديم بيانات مفصلة للمتقدم، مثل الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومكان الإقامة.

الضغط على خيار “الاستعلام”.

ظهور حالة الطلب مع ذكر السبب في حال الرفض.

هذه الخطوات تُوضح الطريقة التفصيلية للاستعلام عن الطلبات والحصول على معلومات مهمة بخصوص طلب الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان

توجد طرق أخرى يمكن الاستعلام عن الوحدات السكنية من خلالها، من بينها ما يلي:

مراجعة مكتب الإسكان

يمكنك أيضًا التوجه إلى أقرب مكتب لوزارة الإسكان والمرافق في منطقتك وطلب المساعدة في الاستعلام عن حالة طلبك لتلقي وحدة سكنية.

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