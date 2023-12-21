هيكون ليك مرتب ثابت .. رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي 2024

اصبح أصحاب المعاشات في مصر في حالة من الحماس الشديد والاستعداد التام لاستلام معاشاتهم المستحقة، خاصةً مع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023. يعد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثيرون في هذه الفترة.

الاستعلام عن نتيجة معاش تكافل و كرامة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية عدة طرق للاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة ومعرفة المواعيد، ولكي تسهل وزارة التضامن علي المواطنين وفرت وزارة التضامن إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا بطريقة سهلة وميسّرة عبر مجموعة من الخطوات البسيطة في الموقع الالكتروني الخاص بها، وفيما يلي تلك الخطوات:

الدخول اولا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط من هنا

اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة المعروضة.

تحديد المستحق لمعاش تكافل وكرامة عبر كتابة الاسم الرباعي.

تحديد الشهر الذي يرغب المستفيد في الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على كلمة “استعلام”.

ظهور جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عنها بعد الخطوات السابقة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

يُمكن القيام بعملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في ثلاث خطوات بسيطة: