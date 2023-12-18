الآن ورسميًا .. موعد امتحانات الترم الاول في العراق 2024 والإجازات الرسمية

فترة امتحانات منتصف العام تمتد لمدة أسبوعين في العراق، حيث يُخضع الطلاب لاختبارات شاملة تغطي المنهج الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول. يثير هذا الوقت استفسارات الكثيرين حول استعداد الطلاب ومدى جاهزيتهم لهذه الاختبارات، ومدى فهمهم واستيعابهم للمفاهيم الدراسية. يبدأ العام الدراسي في العراق في شهر سبتمبر، حيث استقبلت المدارس الطلاب لبدء فصل دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص التعليمية. بعد مرور فترة من التعلم والدراسة، يواجه الطلاب الآن امتحانات منتصف العام التي تُعتبر تقييمًا حاسمًا لتفاعلهم مع المناهج وتقدمهم الدراسي.

موعد امتحانات الترم الاول

يترقب الكثيرون جدول امتحانات منتصف العام في العراق للعام الدراسي 2023-2024. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر مواعيد الاختبارات للصفوف الإبتدائية والمتوسطة والثانوية. من المفترض أن تنطلق الامتحانات في بداية العام الجديد ، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن هذه التواريخ المهمة ومواصفات الامتحانات لكل صفوف المرحلة الإعدادية.

ستنطلق امتحانات نصف السنة في العراق في 14 يناير 2024، لجميع المراحل الدراسية والمدارس الفنية.

المرحلة الابتدائية: 30 سبتمبر 2023 – 8 يونيو 2024.

المرحلة المتوسطة: 30 سبتمبر 2023 – 8 يونيو 2024.

المرحلة الثانوية: 30 سبتمبر 2023 – 8 يونيو 2024.

الفصل الدراسي الأول: 27 يناير 2024 – 9 فبراير 2024.

نهاية العام الدراسي: 21 مايو 2024 – 3 يونيو 2024.

فترات الإجازات

الإجازة الشتوية: 24 ديسمبر 2023 – 12 يناير 2024.

الإجازة الربيعية: 19 مارس 2024 – 30 مارس 2024.

إجازة الصيف: 9 يونيو 2024 – 2 سبتمبر 2024.

تُجرى الامتحانات صباحًا ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، وستعمل وزارة التربية العراقية على إعداد أسئلة الامتحانات استنادًا إلى المنهج الدراسي، ويجب أن يكون المعلمون ذوو الخبرة في لجان الامتحانات.