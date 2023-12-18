بشكل رسمي .. موعد امتحانات نصف السنة 2024 والخطة الزمنية في المدارس والجامعات

وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات في مصر الحبيبة قد حددوا مواعيد اختبارات نصف العام للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وتشير الخطة الزمنية التي تم وضعها بدقة في أغسطس الماضي إلى أن كل مدرسة أو جامعة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية ستحدد ترتيب مواد و ساعات الامتحان وفق ظروفها الخاصة بها.

موعد امتحانات نصف السنة 2024

بينت وزارة التربية والتعليم الموعد المحدد لبدء اختبارات منتصف العام، كما يلي:

اختبارات نصف العام لصفوف النقل تبدأ يوم الأحد الموافق الرابع عشر يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 يناير 2024.

اختبارات الترم الأول للشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق السابع والعشرون من يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2024.

مع العلم أن جدول اختبارات نصف العام الدراسى لجميع صفوف النقل يتم تحديده لكل محافظة على حدة وفق ظروفها الخاصة بها.

وتُذكر أن فترة اختبارات نصف العام الدراسي ستحتسب ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتُعتبر جزءًا من نسبة الحضور المطلوبة قانونيًا و العديد من المدراس و الجامعات العملية تحتسبها ضمن نظام تقيم الطلاب بالدرجات.

مواعيد امتحانات الترم الأول في الجامعات

فيما يلي المواعيد الخاصة ببدء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالجامعات: