قبل ما يقفل التقديم .. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ألف جنيه وزارة القوى العاملة

تتصدر العمالة غير المنتظمة في 2023 عناوين البحث، حيث يتجه البحث نحو التفاصيل التي تتعلق بمنحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، وهذا على إثر إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات الهامة المتعلقة بالعمال في مصر، وخاصة العمالة غير المنتظمة، خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في الشرقية الأسبوع الماضي.تقدم السطور التالية تفاصيل التسجيل في العمالة الغير منتظمة لعام 2023، وكيفية الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه من العمالة غير المنتظمة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن للمواطنين الانتقال إلى لينك التسجيل من هنا للحصول على منحة ألف جنيه من منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023.

يجب النقر على خانة “إنشاء حساب جديد” للتسجيل في العمالة الغير منتظمة لعام 2023.

يتطلب التسجيل إدخال رقم البطاقة القومية الخاصة بهم وتاريخ الميلاد واستكمال البيانات المطلوبة.

ضرورة إدخال الموقف التأميني والمهنة والاسم الكامل والموقف من التجنيد.

يُطلب أيضًا إدخال الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف المحمول والعنوان.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على “حفظ” لاكتمال تسجيل المواطنين في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير المنتظمة

تم الكشف عن عدة فئات للعمالة الغير منتظمة لسنة 2023 التي لا تكون مستفيدة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي تكون من حقها الاستفادة من الدعم بقيمة ألف جنيه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشتمل هذه الفئات على: