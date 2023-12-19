رسميًا نزول .. جدول امتحانات رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي 2024 الترم الأول

صرحت وزارة التربية والتعليم في مصر بكل الجدول الخاصة بامتحانات الصفوف 4 و5 و6 ابتدائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024، وقد حددت الوزارة مواعيد الامتحانات لكل من الصف 4 و5 و6 الابتدائي، وتم تحديد مواد كل يوم من أيام الامتحانات.

جدول امتحانات رابعة وخامسة

ستُجرى امتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الخميس 14 يناير 2024، ومادة الرياضيات يوم الأحد 17 يناير 2024، ومادة العلوم يوم الاثنين 18 يناير 2024، وأخيرًا مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 19 يناير 2024، كذلك فيما يخص امتحانات الصف 5 الابتدائي، فإنه ستُجرى امتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الخميس 21 يناير 2024، ومادة الرياضيات يوم الأحد 24 يناير 2024، ومادة العلوم يوم الاثنين 25 يناير 2024، وأخيرًا مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 26 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

ستُجرى امتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم الخميس 28 يناير 2024، ومادة الرياضيات يوم الأحد 31 يناير 2024، ومادة العلوم يوم الاثنين 1 فبراير 2024، وأخيرًا مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 2 فبراير 2024، وهذه المواعيد تأتي ضمن خطة الامتحانات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، وتهدف لإكمال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 بنجاح وفقًا للجدول المحدد.”

خطة درجات المرحلة الابتدائية

ذلك و انه في المرحلة الابتدائية، يتعلم الطلاب في الصفوف الأخيرة مجموعة متنوعة من المواد التي يُختبرون فيها في نهاية كل فصل دراسي. تُقسم درجات الطلاب على النحو التالي: