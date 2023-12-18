مستني ايه؟ قوم ذاكر الامتحانات على الأبواب .. موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول

بعدما قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بالإعلان عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف تعقد في معاها المحدد وأن نتائج الصف الرابع الابتدائي سوف يتم الإعلان عنها بدون درجات ولكن سوف تعلن بالتقديرات، فهناك العديد من الطلاب وأولياء الأمور تبحث عن ميعاد وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول.

ميعاد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم أن ميعاد وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف يتم الإعلان عنه بعد إقرار الوزارة عليه فوراً، ومن المقرر أن الامتحانات تبدأ في يوم 18 من شهر ديسمبر في محافظة الأسكندرية على أن تستمر إلى يوم 21 من شهر ديسمبر الحالي، وبذلك تكون مدة الامتحانات مستمرة لمدة أربع أيام فقط، وهذا خاص بالمراحل الابتدائية وهي الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة الأسكندرية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024

تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن جدول وميعاد امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن المقرر أن يسير الجدول كالآتي:

يوم الاثنين القادم 2023/12/18 امتحانات اللغة العربية وامتحانات التربية الدينية.

يوم الثلاثاء القادم 2023/12/19 امتحانات امتحان العلوم ومهارات.

يوم الأربعاء القادم 2023/12/20 امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

يوم الخميس القادم 2023/12/21 امتحانات اللغة الإنجليزية والرياضيات.

ما هي ضوابط امتحانات الصفوف الابتدائية؟