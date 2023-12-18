مستني ايه؟ قوم ذاكر الامتحانات على الأبواب .. موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول
ميعاد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024
بعدما قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بالإعلان عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف تعقد في معاها المحدد وأن نتائج الصف الرابع الابتدائي سوف يتم الإعلان عنها بدون درجات ولكن سوف تعلن بالتقديرات، فهناك العديد من الطلاب وأولياء الأمور تبحث عن ميعاد وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول.
ميعاد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024
صرحت وزارة التربية والتعليم أن ميعاد وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف يتم الإعلان عنه بعد إقرار الوزارة عليه فوراً، ومن المقرر أن الامتحانات تبدأ في يوم 18 من شهر ديسمبر في محافظة الأسكندرية على أن تستمر إلى يوم 21 من شهر ديسمبر الحالي، وبذلك تكون مدة الامتحانات مستمرة لمدة أربع أيام فقط، وهذا خاص بالمراحل الابتدائية وهي الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة الأسكندرية.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024
تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن جدول وميعاد امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومن المقرر أن يسير الجدول كالآتي:
- يوم الاثنين القادم 2023/12/18 امتحانات اللغة العربية وامتحانات التربية الدينية.
- يوم الثلاثاء القادم 2023/12/19 امتحانات امتحان العلوم ومهارات.
- يوم الأربعاء القادم 2023/12/20 امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.
- يوم الخميس القادم 2023/12/21 امتحانات اللغة الإنجليزية والرياضيات.
ما هي ضوابط امتحانات الصفوف الابتدائية؟
- يجب أن يقوم الطالب بإتمام كل مهام أداء الامتحان وهذا بإشراف توجية المادة والمدرسة التابع لها الطالب.
- يجب على كل الطلاب حضور الامتحانات وعدم الغياب.
- يجب أن يتم وضع الامتحان وفقاً للمواصفات التي قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها.
- يجب أن يتم تصوير جدول الامتحانات وعرضة والإعلان عنه من خلال المدرسة.