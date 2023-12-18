انتهبوا للأمطار.. الديوان الوطني للأرصاد الجوية وأحوال الطقس غدا في جميع ولايات الجزائر

يبحث المواطنون والمواطنات بالجزائر الآن عن موقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أجل التعرف على أحوال الطقس غدا الاثنين في الجزائر، حيث تقلبات جوية وأمطار تشهدها البلاد الفترة الماضية، فدعونا نوضح لكم التوقعات الأخيرة للطقس اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ديسمبر بجميع ولايات الجزائر، فضلًا تابعوا معنا.

أحوال الطقس غدا الاثنين

بناء على ما وضحه الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري، فإن الأحوال الجوية غير مستقرة في الوقت الحالي، حيث توقعات الأرصاد كالتالي:

متوقع أن تشهد الهضاب العليا للوطن وبعض المناطق أجواء باردة نسبيًا.

تساقط زخات ممطرة على الصرحاء الشرقية ومنطقة الواحات، حيث احتمالية سقوط الأمطار 78% تقريبًا.

المناطق الحضرية الجديدة غائمة في الغالب على المناطق الداخلية والساحلية، مع سقوط أمطار قد تصل إلى رعدية ببعض المناطق.

بشكل عام فالجو غائم ودرجة الحرارة تقريبًا 14 درجة مئوية.

يتوقع الديوان انخفاض في درجات الحرارة الثلاث أيام المقبلة، فانتبهوا والزموا المنازل قدر الإمكان.

الديوان الوطني للأرصاد الجوية

يوميًا يتم الإعلان عن أحوال الطقس غدا في جميع ولايات الجزائر من قبل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، حيث يُعلن الديوان عن توقعات لحالة الطقس للمواطنين والمواطنات كل يوم وعلى مدار الساعة، بل وأحيانًا يكون هناك منخفض بارد أو انخفاض في درجات الحرارة أو ارتفاع، أو حتى وجود موجة قادمة على البلاد لأيام، وحينها يقوم بتنبيه المواطنين والمواطنات، لذا حاولوا التزام منازلكم اليوم والفترة القادمة جراء الحالة المطرية، وحال الخروج للضرورة انتبهوا من الأمطار وارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.