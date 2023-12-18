يبختكوا هتاخدوا زيادات الشهر دا .. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة

قامت وزارة المالية بالإعلان عن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، والإعلان شمل صرف مرتبات كل العاملين في 66 وزارة وجهة حكومية يوم 24 ديسمبر 2023، على أن يكون الصرف شامل الزيادة الجديدة التي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عنها منذ شهر سبتمبر، فقد قام بالإقرار على زيادة الحد الأدنى للأجور لكي يصل إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه مصري.

ميعاد صرف مرتبات شهر ديسمبر للموظفين 2023

أقرت وزارة المالية على أنها حددت ميعاد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين في الجهات الحكومية، وهذا بعد زيادة المرتبات الأخيرة، التي تم تطبيقها رسمياً من شهر أكتوبر الماضي، وقد تم تحديد ميعاد صرف مرتبات شهر ديسمبر باعتبار أنها سوف تبدأ من يوم 24 ديسمبر، بينما تم صرف المستحقات المتأخرة في أيام 7، 10، 11 من نفس الشهر.

ميعاد صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر 2023

لقد وافق أول يوم من أيام صرف المتأخر من مستحقات شهر نوفمبر هو يوم 7 من شهر ديسمبر 2023.

لقد وافق ثاني يوم من أيام صرف المتأخر من مستحقات شهر نوفمبر هو 10 من شهر ديسمبر2023.

لقد وافق ثالث يوم من أيام صرف المتأخر من مستحقات شهر نوفمبر هو 11 من شهر ديسمبر2023.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر للموظفين والعاملين في الدولة 2023

يوافق أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر هو يوم الأحد 24 ديسمبر.

يوافق ثاني أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر هو يوم الاثنين 25 ديسمبر.

يوافق ثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر هو يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

وسوف يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر للذين تخلفوا عن المواعيد المعلنة فيتم صرف المرتب لهم في الأيام 26، 27، 28 من شهر ديسمبر 2023.

ماهي علاوة غلاء المعيشة؟

علاوة غلاء المعيشة هي علاوة استثنائية تم الإعلان عنها وقد أقر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر أكتوبر الماضي، وسوف تكون مستمرة ويتم صرفها على مرتبات شهر ديسمبر للعاملين والموظفين في الوزارات والجهات الحكومية، والهدف منها هو مواجهه الغلاء بسبب الحالة الاقتصادية الحالية.