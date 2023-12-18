سدد الآن حتى لا تنقطع الخدمة.. وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 شهر ديسمبر

دفع فاتورة الأرضي، وموعد الدفع هو ما يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفته لأن عدم سداد الفاتورة في موعدها الصحيح والمحدد يتم فصل خدمة الإنترنت ويتم تطبيق عقوبات أخرى، كما يهتم البعض الآخر عن الطريقة الصحيحة التي يتم اتباعها في دفع فاتورة الأرضي، والاستعلام عنها.

دفع فاتورة الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة الأرضي الخاصة بشهر نوفمبر من يوم 15 لعام 2023 وستنتهي مهلة الدفع يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي لعام 2023 ويتم بعد هذه المدة فصل الحرارة وفرض الغرامات لكل من تخلف عن عملية الدفع.

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة وسائل عديدة للدفع وسداد فاتورة التليفون الأرضي ومنها:

السنترالات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.

مكاتب البريد المتوفرة في كل محافظة.

ماكينات فوري المتوفرة في جميع المناطق.

منافذ الدفع الإلكتروني مثل: منفذ فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي.

الدفع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

العقوبة المقررة للمتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي

إذا تم دفع فاتورة التليفون الأرضي بعد الموعد الفعلي المحدد لدفعها بشهرين أو ثلاثة، يتم تطبيق غرامة عن كل شهر بمقدار 1.5 % من القيمة الفعلية الفاتورة.

إذا لم يتم سداد الفاتورة خلال أربعة أشهر من تاريخ الدفع، عندها يتم رفع الحرارة عن التليفون حتى تتم عملية دفع الفاتورة والغرامة، وتكون قيمة الغرامة 1.5 % من قيمة الفاتورة الفعلية.

دفع فاتورة الأرضي من الأمور المهمة التي يجب دفعها وعدم التغافل عن مواعيد سدادها لتجنب دفع الغرامات وقطع الحرارة عن التليفون الأرضي.