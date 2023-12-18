موعد مباراة الاهلى وفلومينسي اليوم في النصف النهائي لكأس الأندية والقناة الناقلة اللقاء وترددها

ميعاد مباراة الاهلى القادمة أمام فومسيني البرازيلي هي محل اهتمام المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي، حيث جولة قوية يخوضها بعد أن حقق انتصارًا أكثر من رائع على اتحاد جدة، فدعونا نوضح لكم موعد هذه المباراة والقنوات الناقلة لها، فتابعوا تقرير اليوم.

ميعاد مباراة الاهلى القادمة أمام فلوميسيني

يستعد اليوم الأهلي المصري لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية فلوميسيني البرازيلي على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة “ملعب مدينة الملك عبد الرياضية”، حيث تنطلق المباراة ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، حيث المباراة تنطلق في الموعد التالي:

الاثنين الموافق الثامن عشر لشهر ديسمبر لعام 2023.

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي المصري فلوميسيني

بعد أن وضحنا لكم ميعاد مباراة الاهلى القادمة، نوضح لكم القناة الناقلة لهذا اللقاء وكذلك ترددها، حيث تُتاح هذه المباراة للمشاهدين على قناة SSC HD Sports الرياضية، حيث المالك الحصري لهذه البطولة هي قنوات إس إس سي السعودية، حيث تستضيف المملكة من الأساس بطولة كأس العالم للأندية على أرضها، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

نايل سات

تردد القناة 12523.

الاستقطاب ناحية الرأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

عرب سات

تردد القناة هو 12380.

الاستقطاب الرأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

ويمكن متابعة مباراة اليوم من خلال تثبيت أحد الترددات السابقة والاستمتاع بمتابعة هذه الجولة من منزلك، لذا ثبت الآن التردد وانتظر الساعة الثامنة أو التاسعة على توقيت بلدك وتابع هذه المباراة القوية.