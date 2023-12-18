هتلعبوا بالفلوس لعب .. وزارة التضامن الاجتماعي تعلن شروط الجمع بين معاشين لذوي الاعاقة 2024

بناءاً على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب الإعاقات ، ومساعدتهم على العيش في تلك الحياة دون عقبات أو صعوبات وتوفير كل سبل الراحة لهم ومنح حياة كريمة لهم، فقامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالإعلان على أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالموافقه على الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة ولكن بشروط يجب توافرها.

كما أقرت دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، على قرار رقم 15 لسنة 2020، والذي ينص على الإتاحة والموافقة على جمع معاشين لذوي الإعاقة أو الجمع بين المعاش والأجر الكامل من جهة العمل بدون حد أقصى، وأيضاً قامت بالإعلان عن الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن المتقدم من ذوي الإعاقة للجمع بين معاشين 2023.

الشروط الواجب توافرها للجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم للجمع بين معاشين، وجاء ذلك بعد تصريح الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بخصوص الموافقة على قابلية الجمع بين المعاش الكامل للشخص المعاق وبين الأجر الكامل من جهة العمل، ولكن بشرط عدم تخطي الحد الأقصى، تبعاً للقرار رقم 15 لعام 2020، ومن أهم هذه الشروط الآتي:

شرط أن يكون الشخص المتقدم من المقيمين داخل مصر وأن يكون مصري الجنسية.

شرط أن يكون الشخص المتقدم حاصل على بطاقة الخدمات المتكاملة التي أصدرتها وزارة التضامن الإجتماعي.

شرط وجود تطابق في كل الشروط التي تخص الحصول على المعاش من القطاع العام والقطاع الخاص.

شرط على المتقدم أن يثبت نوع الإعاقة ونسبة العجز التي تمنعه من العمل واكتساب دخله، عن طريق تقديم صورة من التقرير الطبي الناتج عن وزارة الصحة المصرية والذي يوثق نوع الإعاقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على جمع بين معاشين لذوي الإعاقة

هناك عدة أوراق ومستندات لأزمة من أجل توثيق وإثبات نسبة العجز التي أعلنت عنها الوزارة من أجل الحصول على جمع معاشين شهرياً، ومن تلك الأوراق الآتي: