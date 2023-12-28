اهتمي ببشرتك وحيويتها واعملي ماسك طبيعي في البيت

طريقة عمل ماسك طبيعي للبشرة هو ما تسعى إليه كل سيدة للحصول على بشرة مشرقة وناعمة وخالية من العيوب دون الحاجة إلى اللجوء لمنتجات صناعية للعناية بالبشرة لأنها قد تكون غالية الثمن، لذا سنقدم طريقة عمل ماسك طبيعي للبشرة مع الطريقة الصحيحة لعملها.

طريقة عمل ماسك طبيعي للبشرة

سنوضح بعض الطرق الطبيعية والبسيطة لعمل ماسكات للبشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية وتمثل الالطرق فيما يلي:

خل التفاح: يتميز خل التفاح بقدرته على شد البشرة وغلق المسام الواسعة، كما يجعل درجة الحموضة في البشرة متوازنة، ويتم تحضير الماسك بالطريقة الآتية :

نخلط خل التفاح مع القليل من الماء.

نقوم بغمس قطعة من القطن في الخليط ثم نضعه على البشرة.

نترك الماسك لمدة خمس دقائق ثم نغسله، نكرر الماسك بشكل يومي للحصول على نتيجة ملحوظة.

ينصح باستعمال مرطب للوجه بعد غسل الماسك.

ماسكات لتبييض الوجه

يُمكن تحضير الماسك باتباع الطريقة الآتية:

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من العسل وملعقة من لبن الزبادي معا ثم نضيف ملعقة صغيرة من الليمون حتى نحصل على قوام ناعم.

نوزع الخليط على جميع البشرة ماعدا العينين.

نترك الماسك لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

الكركم

ماسك الكركم

نقوم بخلط الكركم وملعقتين من دقيق الأرز وثلاث ملاعق لبن حتى نحصل على مزيج مائي.

نقوم بوضع الماسك على الوجه لمدة 5 دقائق.

نغسل الوجه بالماء الفاتر وندلك البشرة بلطف.

طريقة عمل ماسك طبيعي للبشرة هي ليست الطريقة الوحيدة للحفاظ على البشرة فيمكننا اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفاكهة والخضروات المليئة بالفيتامينات والبروتينات للحصول على بشرة صحية.