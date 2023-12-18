شوف وصلت لكام.. سعر السجائر اليوم في مصر// اسباب ارتفاع سعر السجائر

سعر السجائر، قد شهد ارتفاع غير مسبوق تشنه مصانع الدخان والتبغ على المواد المصنعة للسجائر وذلك بعد ارتفاع قيمة الضريبة المضافة، مما جعل المواطنين فى حالة من الجدل والتساؤلات لمعرفة سعر السجائر اليوم وما هو السبب فى حدوث هذا الارتفاع المفاجئ.

سعر السجائر

ارتفع سعر عبوات السجائر فبلغ سعر بعضها إلى 135 جنيها، وسجلت باقي الأنواع الأسعار التالية:-

بلغت سعر سجائر ميريت إلى 74 جنيها

فى حين وصلت سعر سجائر مارلبورو وأخواتها إلى و69 جنيها

وبلغ سعر سجائر كليوباترا وأخواتها إلى بـ55 جنيها بدلًا من 24، و120 جنيهًا بدلًا من 56 وذلك لصالح التاجر.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر

شهدت مصر منذ بداية شهر نوفمبر الماضي ارتفاعات متعددة فى السلع والمواد الغذائية ومواد التبغ والدخان، وجاء ذلك بعد موافقة الوزارة على ارتفاع مواد التبغ والدخان كي يتناسب مع القيمة المضافة، ويرجع ذلك من أجل تعزيز الحصيلة الضريبية من تلك المواد، وقامت مجموعة من الشركات بالإعلان عن رفع عبواتها مثل:-

شركة الشرقية ايسترن كومبانى

شركة فيليب موريس

شركة جى تى آى

شركة المنصور

هل ستعود السجائر للانخفاض من جديد؟

لعل هذا هو السؤال الذى طرحه جميع المواطنين واضعين فى نهايته علامه استفهام، ووضح رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمباب إن التوازن وانخفاض الأسعار سوف يعود إلى سوق التجار من جديد وذلك عندما تقوم الشركات المصنوعة لمواد التبغ بقلب الهرم التوزيعى لديها، حيث إن ذلك الحدث له أثر إيجابى ينصب لمصلحة المستهلك وكذلك الأسعار.

في نهاية موضوعنا نحب إن نشير بأن الشركات المصنوعة للسجائر قامت بوضع سعر السجائر على جميع العبوات وذلك منعا لاستغلال التجار وبيع العبوات فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.