الأصفر ضرب في العالي.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم يعد الذهب من اكثر المعادن الثمينة للشراء نظرا لسعره المتوسط والذي يناسب جميع طوائف الشعب، ويكثر الطلب على شرائه من أجل الاستثمار او المقبلين على الزواج، لذا يحتل مركز الصدارة فى قائمة البحث عبر منصة جوجل العالمية من أجل معرفه سعر الذهب اليوم لاتخاذ قرار الشراء او البيع.

سعر الذهب اليوم

بعد إن استقر سعر جرام الذهب ليلة أمس عاد اليوم للاتفارع من جديد بقيمة خمسة جنيهات للجرام ، ليسجل جرام اليوم فى الأسواق والمحلات التجارية المصرية إلي:-

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم وهو الأكثر مبيعا فى الأسواق المصرية نحو 2875 جنيها للجرام

فى حين سجل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة قيمة 3291 جنيها للجرام وهو الأقل طلبا وشراء نظرا لارتفاع سعره ووزنه الثقيل

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 عند 2464 جنيها للجرام.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1877 جنيها للجرام

سعر جنيه الذهب اليوم فى الأسواق المصرية

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 22360 جنيها، فى حين وصل سعر أوقية الذهب إلى 99698 جنيها.

اسعار الذهب اليوم عالميا: شهدت سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 13 من ديسمبر استقرارا ملحوظا فى الاونصة العالمية ليسجل قيمة 1987 دولارا للأونصة، تبعا لما عرض علي شاشات البورصة العالمية.

هذا وقد أوضح الدكتور أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، في تصريح له عن سعر الذهب اليوم مؤكدا ان سعر الفائدة الأمريكية لا يؤثر على أسعار الذهب المحلية، وإنما هناك مجموعة من العوامل التى تحكم السوق مثل عوامل العرض والطلب.