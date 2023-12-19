“الأخضر طار في السما” سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أمام الجنية المصري

سعر الدولار امام الجنية المصري استقرارات متتالية تشهدها البنوك فى سعر صرف الدولار الأمريكي منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد ارتفاعه فى الأيام الماضية ليسجل اليوم فى البنوك المصرية 30 جنيها للشراء، ويمكنك معرفة سعر الدولار امام الجنية المصري فى جميع البنوك والسوق الموازية من خلال هذا التقرير الذى اعددناه لكم.

سعر الدولار امام الجنية المصري

تشهد شاشات العرض لدى البنوك استقرار فى سعر العملات الأجنبية فى صباح اليوم مقارنة بالأمس ، وهذا ما جعل الكثير من المواطنين والمهتمين بالعملات والبورصات المصرية يتجهون إلى منصات البحث عن أسعار العملات لحظة بلحظة خاصة فى ظل الأمور التى نادت بتحرير سعر الصرف حيث بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

إن اختلاف سعر الدولار فى البنوك المصرية من بنك لآخر يعد شيء لا يذكر إلا إن هناك مجموعة من الاشخاص يهتمون بمعرفة كل شيء بالدقة والتفاصيل ، لذا نوضح لكم سعر الصرف فى جميع البنوك:-

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.

بنك مصر 75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي نحو 85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل 85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي نحو 85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي قرابة 85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

هذا وقد بلغ سعر الدولار امام الجنية المصري فى السوق السوداء بنحو 49.80 مبيع و50.80 للشراء، من هنا تكون قد انهينا تقرير اليوم عن العملات الأجنبية.