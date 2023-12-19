تعرف على سعر الريال السعودي امام الجنية المصري في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي امام الجنية المصري إن تدهور الأوضاع الاقتصادية فى مصر يعود الى ارتفاع سعر العملات الأجنبية فى البنوك فيما يعرف باسم تعويم الجنيه، فإذا كنت من المهتمين بالعملات الأجنبية يمكنك الآن معرفة سعر الريال السعودي امام الجنية المصري فى البنوك المصرية من خلال موضوعنا اليوم، كما سوف نعرض لكم سعر صرف الريال السعودي فى السوق السوداء.

سعر الريال السعودي امام الجنية المصري

شهد اليوم الأربعاء استقرارا جديدا فى سعر صرف الريال السعودي حسب ما أعلنته شاشات عرض البنوك المصرية، ليسجل سعره اليوم نحو 8.20 جنيه للشراء وما يقرب من 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية

أما عن أسعار سعر الصرف فى جميع البنوك المصرية فهو جاء على النحو التالي:-

سجل سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر بمتوسط 20 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الصرف البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي قرابة 19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري وصل سعر الصرف إلى 20 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

وسجل فى البنك التجاري الدولي ما يقرب من 19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ن سجل فى بنك أبوظبي الإسلامي 24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع .

في بنك فيصل سجل 20 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

يزداد سعر صرف العملات فى السوق السوداء مقارنة بسعره فى البنوك وذلك نتيجة لاحتكار التجار فيما يعرف بالعملة الصعبة فبلغ سعر الريال السعودي فى السوق السوداء نحو 13.47 جنيه.