“اسعار العملات اليوم” سعر الدينار الكويتي فى البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدينار الكويتي ارتفاع سعر الدينار الكويتي بشكل كبير فى الفترات الأخيرة وأخذ فى الصعود إلي إن وصل المركز الأول فى أسعار العملات الأجنبية، فإذا كنت من المهتمين بأسعار العملات من أجل الشراء او البيع فإليكم تفاصيل سعر الدينار الكويتي اليوم فى جميع البنوك المصرية وسعره داخل السوق السوداء

سعر الدينار الكويتي

استقر اليوم سعر الدينار الكويتي فى البنوك المصرية بعد ارتفاعه ليله امس ليسجل نحو 99.92 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع، وقد أصبح محط اهتمام كثير من المواطنين الذين يرغبون بالسفر إلي الخارج نظرا لارتفاعه الهائل مقابل العملات المحليه.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك المصرية

إذا كنت من المهتمين بالبحث عن أسعار العملات فى البنوك فاليك سعر الدينار الكويتي اليوم فى كافة البنوك المصرية:-

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم فى بنك مصر 79 جنيه للشراء و 100 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري وصل سعره الى 117 جنيه للشراء و 100 جنيه للبيع.

سجل سعره فى البنك الأهلي الكويتي مايقرب من 73 جنيه للشراء و 100.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي سجل نحو 30 جنيه للشراء و 100.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى السوق السوداء

أما عن سعره فى السوق السوداء فسجل نحو:-

دينار كويتي يساوي 163 جنيه مصري.

5 دينار كويتي يساوي 818 جنيه مصري.

10 دينار كويتي يساوي 1,636 جنيه مصري.

50 دينار كويتي يساوي 8,180 جنيه مصري.

100 دينار كويتي يساوي 16,360 جنيه مصري.

1,000 دينار كويتي يساوي 163,600 جنيه مصري.

من هنا نكون قد تعرفنا معا على سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري واطلعنا على سعره داخل البنوك المصرية وفي السوق السوداء.