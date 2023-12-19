“لمحدودي الدخل” الشروط اللازمة للحصول على معاش شهري من تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة تكافل وكرامة، هو واحد من أبرز البرامج التحويلية المشروطة والتي قامت بتقديمه وزراة التضامن الاجتماعي وذلك تحت مظلة تطوير شبكة الآمن الاجتماعي وتحسين الوضع الاجتماعي لدى معدومي الدخل، لكن هناك بعض الشروط التى يجب استيفاؤها من أجل الحصول على الدعم، اليكم شروط تكافل وكرامة.

شروط تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التى يجب على المتقدم استيفاؤها وذلك من أجل إن يصل الدعم للمستحقين فقط تلك الشروط هي :

يجب إن يكون رب الأسرة غير عامل فى القطاع الخاص.

إن تكون الأسرة غير ممتلكة لعقارات سكنية أو زراعية.

أن يكون عمر المتقدم الأقل من 65 عام ليس لديه القدرة على العمل نتيجة الإصابة بإعاقة او وجود مرض يمنعه من ذلك.

عدم حصول المتقدم للدعم على معاش تأميني.

يجب أن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى ال18 عام وأن يكون الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة

عدم امتلاك الأسرة لسيارة.

ألا يدرس أبناء الأسرة او احدهد في المدارس للخاصة.

لا يحصل المتقدم على تحويلات نقدية من الخارج

إن يكون قد تم قبول جميع الأوراق والمستندات التى قدمها.

طريقة الحصول على تكافل وكرامة

إذا كنت ترغب فى الحصول على الدعم فقم بإتباع الخطوات التالية:-

صورة قسيمة زواج أو طلاق.

صورة البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

قيد مدرسي للأطفال.

قيد للأبناء الجامعيين.

صورة شهادة وفاة الأب او الأم فى حال كان احدهم متوفي.

صورة من أوراق السجن فى حالة إن كان الأب او الأم قد سجن من قبل.

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

أما عن ألفئات المستحقة فهم:-

الأسرة.

المسنين.

ذو الإعاقة.

الطفل.

المرأة.

الشباب تحت سن ال18.

يجب على كل مواطن يرغب فى الحصول على الدعم إن يكون قد استوفي جميع شروط تكافل وكرامة، وأن يقوم بالتسجيل فى الموقع الإلكتروني لحساب وزارة التضامن الاجتماعي.